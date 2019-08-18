內地活豬恢復供港　檔販指數量少港人仍要捱貴豬

深圳清水河活豬中轉站日前發現有活豬懷疑感染非洲豬瘟，中轉站須關閉及消毒，令內地活豬暫停供港3天，至今日(18日)恢復應市，預料豬價進一步飆升。有豬肉檔販慨嘆，即使內地活豬恢復供港，但數量極少，仍然要出售「天價豬」，「瘦肉每斤近100港元」，情況如同趕客，估計豬價會待新年才可回復正常。



豬肉檔販余先生表示，這幾天只購入本地豬出售，雖然生意額沒受到非洲豬瘟影響，但由於成本上升，因此經營亦困難，「以前香港一日劏4000幾隻豬，依家只劏千幾隻」，且持續每擔4000多港元，難以減價銷售。他預料豬價高企仍會維持一段長時間，審慎估計新年才會回落。



市民朱女士直言，現時活豬「天價咁貴」，看到有人買一斤豬肉需180港元，十分不划算，因此改食冰鮮豬。她表示，感覺現時豬隻被炒得很貴，即使恢復內地活豬供應亦不見有減價迹象，「我已經放棄食鮮豬肉。」



市民梁女士表示，以前購買4人分量豬肉只需40港元，現在需要70多港元，「基本上我花100蚊係用嚟買豬肉」。她提到，不少人都會購買冰鮮豬代替，但「味道係差少少」，即使冰鮮豬肉都不算便宜，見過每斤排骨售價接近70港元，小市民難以負擔。