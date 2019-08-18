港故：留守大埔連儂牆見證大小衝突　67歲婆婆：正反意見都要貼

修訂《逃犯條例》引發的風暴，令全港各區都成了戰場。其中一個就是一些平日毫不顯眼的行人隧道和天橋。



大埔火車站對出的行人隧道，貼滿了七彩的紙張，寫上了街坊對反修例的不滿，而在隧道內幾乎天天都會看到67歲曾婆婆的身影，她坦言一切是源於巧合：「我初初在路口看到貼滿(便條紙)，我便留意這裏，一直守到現在。」



尊重正反意見 望化解衝突



在社會撕裂大環境下，各區連儂牆已成戰區，有街坊認為行人隧道是公眾地方：「問題是即使我們這些持不同政見的人都要被逼看，已經被壓逼得我要急急腳離開。」



正正因為各持己見互不退讓，令「貼」與「撕」問題成為炸彈的藥引。日夜都自備椅子坐在連濃牆下，面對大小爭執，曾婆婆相信核心是要懂尊重別人：「有人撕紙我們都會責備他，叫他拾回你的垃圾。你破壞別人的東西是不對的，你可以自己貼(寫上不同的意見)。」她也表示曾遇上衝突場面，部分學生的處理方法令她印象深刻：「佢哋會冷靜咁叫破壞嘅人，返屋企啦、去飲茶啦、又或者去運動啦。」



為內地人導賞 笑看收錢質疑



有時遇上經過隧道的內地人，曾婆婆也會充當導賞員：「大陸的學生來看，我就跟他說這個運動怎麼開始。」婆婆更會向他們補上一句：「有理走遍天下，無理寸步難行呀！」



風雨不改留守，有人質疑她是「收了錢」，曾婆婆笑稱自己是收了「人心」：「有人話我哋收錢，我就話你嚟坐囉，金錢誠可貴，良知價更高呀！」



今集《港。故》用5分半鐘，帶大家認識這位聲線不響亮，但卻字字鏗鏘的曾婆婆。



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