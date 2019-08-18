修例風波：疑似職員洩機場保安細節　機管局調查

網上早前流傳疑是機場管理局人員的即時通訊軟件對話截圖，指上周二(13日)機場集會期間，機場保安人員阻礙警方進場處理糾紛。機管局今(18日)澄清，有關說法與事實不符，並指非常關注事件，正進行內部調查，若證實有職員涉及不恰當行為，例如洩露運作及保安細節，將嚴肅處理，絕不姑息。



機管局今回應傳媒查詢時指，曾有報道指當日機管局職員及機場保安未有盡力協助受集會影響的旅客，並有保安阻止警方進場。局方澄清，職員及保安於當天緊守崗位，盡最大努力處理事件，並一直配合警方執法。



局方又稱，有圖片指當晚有疑似機場人員阻止警方進入客運大樓範圍，經查證後，圖中人士並非機管局或機場保安人員，並對當天數宗的暴力事件予以譴責，對傷者表示慰問。



另外，網上曾流傳疑似機管局職員與集會人士即時通訊軟件對話截圖，該名疑似職員指，很多同事支持集會行動，又建議集會人士隔日再集會，讓受影響的旅客可以在翌日上機，令機場運作暢順後才再次癱瘓，否則阻人登機會失民心。



疑似職員又指，機場並沒有取消航班，是「暗地裏boarding(登機)」，只是不理會「出面啲客(未能進入禁區的旅客)」，以及不想集會人士進入。他提醒集會人士，禁區和機場非限制區有很多警察，着他們留意。