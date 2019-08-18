刀手闖灣仔酒吧斬人　5人受傷1南亞漢被捕

灣仔發生傷人案。現場為駱克道近盧押道一間酒吧，今日（18日）中午12時許，2輛私家車突然駛至酒吧對開，為數約10名戴口罩的兇徒，包括南亞裔人士，手持牛肉刀及鐵通闖入酒吧，大肆破壞，並揮刀亂斬。其時有近30人在酒吧消遣，他們嚇得雞飛狗走。現場消息指，酒吧內有人立刻「吹雞」召友人前來「幫拖」，雙方再爆混戰，多人中刀浴血受傷，當中包括酒吧職員，期間有人利用硬物扑爆其中一輛兇徒私家車的車尾擋風玻璃。有途人見血案發生，慌忙報警。



警方接報趕至，發現有5人浴血倒臥酒吧對開行人路，地面遺下大攤血漬，以及一把相信與案有關的牛肉刀，車尾擋風玻璃損毀的私家車亦停在現場。救護員替傷者包紮後，分別送往瑪麗及律敦治醫院治理。警方在場截獲一名南亞漢，懷疑與案有關，遂將其拘捕。警方目前正翻查附近一帶「天眼」片段，追緝涉案兇徒歸案，同時進一步調查事件原因。



據自稱為涉事酒吧股東的尼泊爾裔男子Mike形容事件極為恐怖，指其另一間酒吧位於謝斐道，事發前1小時，亦曾被人搗亂。他續稱，涉事酒吧過往多次有人上門收保護費，但他拒絕繳交，他相信這是酒吧遇襲的原因，不排除事件與黑社會有關。他坦言對情況感到憂心，擔心接下來仍會有人「搞事」，冀警方能盡快破案。



根據運輸署資料，截獲的私家車在2006年出廠，同年11月由一名姓姚男子首次登記，其報住地址為鑽石山鳳德邨。