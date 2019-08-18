修例風波：集會人士流水式離開維園　港鐵列車不停銅鑼灣天后站

【15:00】集會人士企出高士威道東行線馬路。



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【14:43】等候入維園集會人士倒灌軒尼詩道，佔據行車線。



【14:41】港鐵指個別車站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況安排港島線來回方向個別列車不停銅鑼灣站或天后站。



【14:30】大會宣布6個足球場已爆滿，中央草坪亦將近爆滿，呼籲進場人士到草坪參加集會。



【14:29】身穿黑衣的人士逼爆銅鑼灣，軒尼詩道東、西行線只剩一條行車線。



【14:08】港鐵指天后站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況安排港島線來回方向個別列車不停天后站。而集會人士已接近坐滿維園。



【14:00】民陣召集人岑子杰指，政府至今仍未有回應任何訴求，只將責任推落示威者身上，警黑暴力亦反映違反執法指引，呼籲警方不要做任何事挑釁示威者，香港人有能力做一天和理非示威行動，而今日將有議員協助市民離開集會。



【13:44】港鐵銅鑼灣站及金鐘站逼爆，港鐵指各車站會因應現場實際情況，在有需要時實施人流管理措施。



【13:40】集會人士已坐滿維園3個足球場。



【13:31】人群中有人高舉五星旗，現場一度起哄。



【13:00】集會人士已企滿維園1個足球場，因現場下起細雨，大部分人舉起雨傘。



民陣今日(18日)下午在維園舉辦集會，促請政府回應反對修訂《逃犯條例》人士的五大訴求。民陣早前預料集會人數眾多，會以「流水式」的方式疏導人潮，呼籲集會市民堅守「和理非」及保持冷靜，促請警方要配合封路，避免出現混亂。