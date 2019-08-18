修例風波：黎智英如總指揮帶頭非法遊行　聲稱唔怕解放軍　

過去兩個月多次現身反修訂《逃犯條例》遊行，及帶頭「扮指揮」的壹傳媒黎智英，被國務院港澳事務辦公室點名批評是慫恿、支持激進暴力分子的幕後黑手。「搞事四人幫」的黎智英、外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘，以及天主教區榮休主教陳日君樞機，今午(18日)又再一同現身維園集會。黎更再次牽頭帶隊步出維園，儼如集會「總指揮」，涉嫌帶頭非法遊行。



黎智英今與其他示威者一同身穿黑衣，中午與家人午餐，下午近2時急忙咬着食物離開餐廳，又向司機詢問有沒有帶水，再乘車前往李柱銘寓所接李離開。兩人於下午約2時半現身銅鑼灣，及後走到集會大台前，黎更即場接受外國媒體訪問。



黎於訪問中聲稱自己不怕中央派解放軍到港，更作狀似是收到消息般訛稱「中央唔會派解放軍」，至於被一再追問為何不擔心，他便重複自己「不怕」及中央不會派軍，再要求外國記者訪問李柱銘，自己「側側膊」迴避問題。當記者再問會否「走佬」，黎強烈否認。



至下午3時許，黎智英牽頭帶領示威者開始流水式集會，經高士威道離開維園，黎多次要求集會人士「行快啲」、「唔好阻住」等，猶如集會「總指揮」，及後銅鑼灣下起滂沱大雨，黎身旁兩名壹傳媒記者即為他撐傘，又「服侍」他穿上便利雨衣。



被踢爆一度將漢奸黎秘密捐款「袋住先」長達9個月嘅李卓人及外號「AV仁」的民主黨前主席何俊仁，均於隊前左右陪伴黎智英出行。