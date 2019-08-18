修例風波：中央政法委批黎智英禍港四人幫之首　力數14宗罪

繼國務院港澳事務辦公室先後多次點名炮轟壹傳媒黎智英是禍港幕後黑手，中央政法委今(18日)亦於其官網發文，點名黎智英、外號「李漢奸」之稱的民主黨創黨主席李柱銘、被稱為「民主阿婆」的前政務司司長陳方安生，以及外號「AV仁」的民主黨前主席何俊仁為「禍港四人幫」，力數4人「十四宗罪」斥賣港投美。



中央政法委今以「『禍港四人幫』十四宗罪」為題發文，指過去兩個多月以來，香港正常秩序持續受到暴力活動衝擊，「暴力分子」公然挑戰一國兩制原則的底線，摧毀香港經濟民生，而所有衝突的罪魁禍首正是「禍港四人幫」，點名黎智英、李柱銘、陳方安生及何俊仁賣港投美。



文章指，黎智英是「禍港四人幫」之首，是美國在港的主要代理人，借壹傳媒協助美英政治勢力不斷插手香港事務，每當有反對派舉行遊行時，《蘋果日報》勢必煽動市民上街。文章更點名提及黎智英助手Mark Simon，曾任美國海軍情報員，質疑由他代表與美國聯絡，涉多次向美方捐款，而黎智英更於今年7月先後與美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及美國總統國家安全事務助理博爾頓會面，討論香港局勢，證黎智英與美國關係千絲萬縷。



李柱銘則被稱為「港獨之父」，交章指他長期與美國政界的右翼分子保持密切聯繫，是西方反華勢力在香港培養的「代理人」，極力從事港獨運動。文章續指，李柱銘於1998年在立法會上首次以「逃犯危害香港安寧」為由，動議港府安排與內地進行逃犯移交，是提出修訂《逃犯條例》的第一人，但今年港府再提修例時，李卻大力反對及主動向美國「告洋狀」，疑向美方建議借修例在港製造混亂。



文章指，李柱銘亦自2017年以來多次外訪「唱衰香港」，更曾帶同香港眾志秘書長黃之鋒赴美，推動「香港人權與民主法案」。文章狠批李柱銘與黎智英多次聯手，借《蘋果日報》發文蠱惑市民，涉鼓吹暴力。



至於陳方安生則是英美反華勢力插手香港事務的一枚棋子，文章斥她滿口仁義道德，實是賣港收金，包括她近來常以其前政務司司長的身份，多次鼓勵公務員參與示威活動，企圖癱瘓港府。文章提及她於今年3月應美國國家安全委員會邀請外訪，四處「唱衰香港」，是自稱香港良心卻在出賣良心的行動。



「禍港四人幫」最後一人何俊仁，被批評其政治立場飄忽不定，猶如牆頭草，是一位十足的「政治投機分子」，他更被揭於參選特首期間，涉漏報出任一家公司的董事及以該公司名下擁有一個值1200萬港元的豪宅及車位，被斥是素養低及誠信破產。



文章末段強調，法治不容挑戰，香港是中國的香港，絕不容許任何外部勢力以任何方式插手和干預，禍港及亂港的圖謀絕不可能得逞。此外，中央政法委點名違法佔中的「雙學三子」黃之鋒、羅冠聰和周永康是「禍港青年頭目」。