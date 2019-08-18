政Whats噏：失冊主任李柏康翻閹　插手選管會搞選舉事務

選舉事務處今年被揭喺2016年立法會換屆選舉中，遺失新界西葵青區偉盈票站嘅選民登記冊，經調查後選舉管理委員會就話事隔太耐好難查，但前總選舉主任黃思文就喺7月底時調離選舉處。據了解，選舉處冇咗個主管立立亂，而2016年時任總選舉事務主任李柏康近日就「翻閹」再接手搞選舉事務，出任選管會顧問。



事緣今年4月突然爆出選舉處「失冊」一事，涉及約8000名選民個人資料同投票紀錄，而處方竟然隱瞞咗兩年半都未有通報，震驚全城。根據立法會會議紀錄，黃思文喺2016年底、換屆選舉後接李柏康手，出任總選舉主任一職，但佢喺今年4月被質問係咪隱瞞事件時，就話係下屬一直無匯報，自己毫不知情，直至選管會調查卻發現黃思文嘅說法同事實有出入。



今年6月底、選管會調查報告出爐前，黃思文就開始放一個月大假，當時有指係要避風頭。不過，有消息傳出，指失冊事件令黃思文大感壓力，好多同事都擔心佢壓力爆煲，相信係要放假抖抖，豈料一去無回頭，未放完假就被調走，選舉處內部都感到驚訝，連佢依家身在何方都唔太清楚。



今明兩年都有大型選舉，理應係選舉處工作最繁忙嘅日子，喺風頭火勢下，但總選舉主任一職懸空近一個月，據悉內部工作變得立立亂，有傳政府將於短期內公布新總選舉主任人選，以處理接下來工作，但內部人員都擔心新人上場唔熟手，一樣麻煩。就喺大家感到極為憂慮時，消息指處方喺8月出內部通告，已退休嘅李柏康出任選管會顧問，估計會協助新嘅總選舉主任盡快上手。



選舉處回覆時承認，李柏康喺今年5月完成退休前休假並正式退休，但喺7月底按退休後服務合約計劃獲聘用為選管會顧問，就選舉事宜提供意見，為期半年。至於黃思文去咗邊？處方話現時總選舉事務主任一職由首席選舉事務主任兼任，黃思文屬一般職系人員，其調派由公務員事務局一般職系處負責。



2016年時點解失冊至今仍然係一個謎，而黃思文係失冊後上任，李柏康就係失冊時嘅選舉處負責人，真相係點？可能只有呢兩位前主任先至知道嘞！