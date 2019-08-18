炮轟黎智英民族敗類當代漢奸　官媒︰決不能姑息

香港修訂《逃犯條例》引發的風波持續，內地官媒周日（18日）再發評論，指名道姓炮轟壹傳媒黎智英是反中亂港的民族敗類，直斥黎智英長期甘願當外部勢力的鷹犬，向「外國老闆」搖尾乞憐，眼裏只有自己的榮華富貴，骨子裏沒有一絲一毫民族大義，拿香港之傷、市民之痛來邀功取賞，是不折不扣、喪心病狂的當代漢奸；文章強調，決不能姑息黎智英，必須共討之，黎智英必被釘在歷史恥辱柱上，人民和歷史必會算清這筆賬。



文章指出，黎智英為破壞香港繁榮穩定，衝擊一國兩制原則底線，挑戰國家主權安全，向美國政黨捐款，謀得「在港代理人」之位後，不斷為香港反對派和港獨勢力提供金援，又利用旗下媒體歪曲真相、混淆是非、製造謠言、煽動暴力，且不遺餘力策動、鼓動違法犯罪行為；作為「美國走狗」及「禍港亂港總策劃」，黎智英被廣大愛國愛港的人們深惡痛絕，其家鄉族人亦斥他為「逆子」，將其剔出族譜。



文章又提到，早在2014年「非法佔中」事件前，黎智英已跑到台灣「請教」街頭運動的經驗，在此次香港「反修例」事件中，他又急不可耐地遠渡重洋，接受「洋大人」的犒賞和指令，又動用媒體輿論工具大肆造謠，詆毀特區政府及香港警隊，明明是顛倒黑白是非、教唆暴力犯罪的「亂港頭狼」，卻自稱代表「香港人」，將絕大多數香港人「綁票」。



文章直言，黎智英之流是就美西方反華勢力的「打手」，要完成「主子」交付搞亂香港的任務，就是要以香港亂局牽制中國發展大局。文章痛斥，黎智英為求不可告人的政治私利，把香港當下的安寧拿來交易，更出賣香港的明天，將受其蠱惑煽動的年輕人當炮灰，是蹂躪踐踏香港的當代漢奸。



文章最後強調，賣國求榮者從沒有好下場，黎智英之流作惡多端、激起公憤必將受到應有的懲處；中央政府有足夠強大的力量應對各種提戰，「反中亂港」勢力的政治陰謀注定失敗，而黎智英之流這筆賬，「人民和歷史必會算個清楚」。