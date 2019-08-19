修例風波：凌晨金鐘示威者散去　夏慤道恢復通車

【01:00】警方回應昨日（18日）港島區公眾集會時表示，雖然整個集會活動大致和平，但稍後仍有破壞社會安寧的行為出現，警方對此深表遺憾；警方又指，集會主辦單位其中一項指控是警察濫用暴力，但警方只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為、危害在場人士的人身安全時，才使用相應武力制止；示威者忽略其首先挑釁警方及暴力衝擊的行為，只批評警方使用武力，是倒果為因，有欠公允。



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民間人權陣線（民陣）昨日（18日）發起維園集會，部分示威人士離開維園後佔據夏慤道東西行車線，至深夜仍不肯離開。晚上10時許，警方更指有示威者用丫叉將硬物投向政府總部，及用鐳射光線照射於政府總部布防的警務人員。



至晚上11時許，夏慤道仍有千餘人留守，有示威者積極呼籲群眾撤退，有人叫夏慤道天橋上的人群落橋，亦有人舉起旗幟叫群眾「慢慢後退」，及早離開，示威者漸漸聽從呼籲離開馬路。11時40分左右，不少示威者聚集金鐘港鐵站入口，有人高叫口號「一齊走」；示威者陸陸續續離去，至今日（19日）凌晨零時20分左右，全部示威者大致散去，夏慤道東西行線全面恢復通車。