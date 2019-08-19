小型工程Hea做民政處欠監管　大圍行人道上蓋搞9年

地區小型工程屢有延誤超支，為人詬病。大圍田心街與紅梅谷路交界天橋一項興建行人通道上蓋工程，由開展研究至預計完工拖足九年，最新估計要今年年尾才有望竣工，項目成本亦因而超支兩成、即七十多萬港元。多位區議員批評港府工程超支全由公帑埋單，炮轟負責主導項目的民政事務處監管不力，「直情Hea做，最後用市民血汗錢埋單！」



沙田區議會二○一九至二○二○年度地區設施及改善工程進度報告披露，大圍田心街天橋附近興建一條約六十米長的行人通道上蓋工程，由沙田民政事務處委託定期合約顧問公司進行，項目早於二○一一年一月已展開可行性研究，同年十一月開始施工，期間發現擬建設施與地下管道設計上相撞需改道。



另外，由於需諮詢運輸署及康文署等部門，商討臨時交通措施及保育樹木工作，工程最終預計於今年十二月完工。工程物料和人工成本隨時間漲價，總成本由原來預算約三百六十一萬元，最新增升至約四百三十三萬元，足足超支約七十二萬元，相等於原工程開支的兩成。



報告亦披露馬鞍山錦泰商場至港鐵站出入口加建約三十二米長行人通道上蓋工程，同樣延誤及超支。工程由二○一六年八月展開研究，原定去年六月完工，惟因錦泰商場建築物擁有人表示最新的上蓋接合地點須要更改，工程須重新討論，如今未定竣工日期，可謂完工無期，至今的項目工程總成本亦由原來預算超支約廿九萬元。



沙田區議員容溟舟直斥區內小型工程屢現延誤，情況令人不能接受，「起一個上蓋起九年至最近才起好，起得咁慢已經唔出奇！」地區小型工程推展期間需要多個港府部門協作，惟各個部門各自為政，特別是負責主導項目的民政事務處，更是對工程監管不力，最終工程超時又超支亦要市民埋單。容敦促民政事務處積極跟進及監督相關工程進度。另一區議員招文亮同聲指區內多項小型工程經常延誤，促請民政事務處做好本分，研究加快相關工程的完工步伐。



沙田區議會地區設施管理委員會主席董健莉表示，田心街天橋興建行人通道上蓋工程進度不合理，施工情況亦不理想。她曾向民政事務處及部門要求縮短工程時間不果，冀望當局加強監管顧問及工程公司施工進度，盡快完工。