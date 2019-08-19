政Whats噏：陸頌雄同玩具B面貼面　原來唔係想生多個

依家唔少立法會議員都鍾意拍短片上載到Facebook，解釋下政策或者月旦政事咁，日前勞工界議員陸頌雄都上載咗段短片，見佢同玩具BB面貼面，愛不釋手咁，有個囝嘅佢，唔通想生多個？



其實呢個玩具BB係會發聲嘅，專門幫助一啲認知障礙症長者，令佢哋有啲心靈慰藉，記番起啲仔女同啲孫，陸頌雄話呢個玩具B令佢印象好深刻。唔係呀？拍短片講買玩具？



呢段短片係陸頌雄帶咗兩個長者參觀理工大學嘅賽馬會智齡匯體驗中心拍嘅，希望長者了解更多樂齡科技嘅資訊同產品，包括多款助行枴杖、用魔術貼取代衣服上嘅鈕扣，方便容易手震嘅長者穿衣，而發聲公仔當然包括在內，陸頌雄仲同啲長者一齊睇電視做運動添！



佢話早前做過調查，發現有八成受訪長者支持居家安老嘅模式，而喺安老院舍宿位嚴重缺乏下，要令更多長者能夠居家安老，佢將會做更多嘢，當然包括建議政府就要撥更多資源，資助長者買適合佢哋用樂齡科技產品，令照顧者同長者都放心同安心喺社區生活。睇怕陸頌雄必須追瘦政府，勞工及福利局局長羅致光收到未？