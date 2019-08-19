前粉嶺法院變身領袖學院　模擬法庭助青年認識行業

前粉嶺裁判法院屬3級歷史建築，香港青年協會領袖學院通過活化歷史建築伙伴計劃進駐該處，學院今年第1季正式啟用，舉辦多項活動和課程加強青年培育工作，學院上月中旬並舉辦了首屆模擬法庭夏令營，約60名高中生參加。青協領袖學院項目經理楊漢明指，學院結合法院的歷史背景及本身的人才培訓經驗，提供創新活動，供年輕人參與，冀有志投身法律界的青年人加深認識行業，並為未來發展作準備，更希望他們可藉此增強自信心及團隊協作能力。



香港學界模擬辯護及模擬法庭協會接受學院邀請，協助策劃並參與4日3夜夏令營部分活動，學生從中認識到香港法律制度、刑事檢控程序，並接受公眾演說訓練，而其中的「重頭戲」是模擬法庭比賽，由大律師扮演法官，學生分組扮演控辯雙方、被告和證人，進行模擬審訊。



暑假後升讀中五的黃穎文自小以當律師為志向，相信參與活動對日後事業發展很有幫助；另一學生鍾楚翹在模擬法庭比賽中與黃同組，代表辯方律師為被告辯護，形容過程緊湊，體會到措辭嚴謹和細心聆聽的重要性。



除了夏令營，領袖學院亦有其他活動，包括各類領袖培訓計劃、解難能力訓練、議會辯論工作坊等。學院每星期舉辦3場導賞團，邀請市民，特別是高中生或大專生，帶領訪客參觀這座歷史建築。學院希望通過優質、系統化和豐富的培訓活動，培育學生成為香港未來青年領袖，貢獻社會。