停飛影響深遠　下半年經濟恐負增長

反對修訂《逃犯條例》風波引發連串示威衝突及罷工，令今年原本脆弱的經濟環境百上加斤，預期下半年或錄得負增長，經濟陷入衰退。機場運作停頓更加遺禍深遠，不但連帶旅遊、酒店、零售及運輸業被拖累，香港機場作為國際運輸樞紐美譽更「一鋪清袋」，長遠損失無法估計。



反修例示威浪潮愈演愈烈，大批示威者因不滿警方升級武力鎮壓，一名女示威者被射傷右眼，有人發起塞爆機場集會，令機場自一九九八年啟用以來，首次因示威集會而停運。根據機管局的數據，於本月十二至十三日就有九百多班航班取消，連同十四日繼續有至少八十班航班受影響，即網民發起的「塞爆機場」集會已令逾千航班取消。



香港機場連續兩天「半癱瘓」，每天均有一半時間暫停運作，大批旅客行程受阻，貨物出入口亦停頓，估計單是貨量損失已達一萬三千八百公噸，進出口空運貨值損失更高達一百零一點六億元。



最新經濟數據顯示，今年上半年經濟狀況屬十年來最弱，第二季本地生產總值（GDP）按年僅錄得百分之零點五增長，較上季放緩零點一個百分點，當局更把全年經濟增長預測調低至百分之零至一，預料第三季經濟較大機會出現按季負增長。若負增長持續兩季，則可視為香港出現技術性經濟衰退。社會事件對零售、餐飲及旅遊業打擊嚴重，長期或影響約六十萬個餐飲及零售就業職位。



立法會議員姚思榮則擔心，每星期均有衝擊行動，令外地遊客對香港印象負面。八月至今，訪港旅客數字較去年同期下跌三成，業界擔心中小微企或面對資金等困難及壓力，不少導遊是自僱人士，沒有旅行團便沒有收入。他估計本月酒店入住率甚至可能跌兩至三成，收入損失四成以上，個別賓館最新房價已下調至八十元一晚亦無人租，料暑假後訪港旅行團團數大幅下跌，情況慘過「沙士」時期。



修訂《逃犯條例》引發政治災難，政府老調重彈欲派糖救亡，推出共一百九十一億元紓困措施，圖平息民怨。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，反修例風波加上外圍經濟低迷，香港經濟陷入低谷，批評政府的小恩小惠對市民來說根本「止唔到咳」，更遑論化解當前危機。