取消逾千航班　示威者打記者　政府平亂不力

香港國際機場被堵爆癱瘓，示威者堵塞客運大樓離境大堂，禁止旅客進入禁區，三日示威已導致逾千航班取消，旅客受阻，貨運停頓，期間更發生打人事件。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評事件已嚴重影響香港國際旅遊城市形象，是以香港經濟命脈作賭注，受訪者擔心示威活動逐漸演變成恐怖主義行為，而政府平亂不力，香港淪為死城，情況比「沙士」更嚴峻。



香港國際機場一連五日有反修例示威活動，在本月十二日起連續兩天更令機場「半癱瘓」，於十三日示威者甚至阻礙旅客進入禁區，迫令機場管理局在下午半停止辦理登機手續，惟航班如常升降，令旅客要用「自己方法」入禁區，如與示威者理論、聲淚俱下哀求放行，甚至強衝封鎖線。



期間有一名內地男子被懷疑是內地公安，遭示威者包圍及毆打，之後又有一名男子被示威者指稱形迹可疑，認定他是「臥底」，被包圍及用索帶綁起毆打，受盡侮辱，事後證實是內地《環球時報》記者。癱瘓機場導致混亂，嚴重損害香港國際形象，遭各界譴責，國務院港澳辦早前嚴斥香港的暴亂有了「恐怖主義的苗頭」，機場「打人」事件甚至形容為「近乎恐怖主義的行徑」。



「東方報業民意調查」上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，訪問一千零一十名十八歲或以上市民，結果指，香港國際機場接連有示威活動，交通及客運癱瘓，三成八受訪者轟是以香港經濟命脈作賭注；三成四憂再癱機場，搞死香港；一成八擔心，加速香港踏入經濟衰退期。



三日機場示威活動已取消逾千航班，料影響二十萬人，四成四受訪者斥，損害香港國際地位；兩成九憂已影響旅客對香港觀感；一成八直指，癱瘓機場最終兩敗俱傷。



機場示威更演變成阻旅客進入禁區，甚至發生打人事件，四成二受訪者憂慮，示威演變成恐怖主義行為；三成五直斥，向旅客發出香港不安全訊息；一成四擔心，旅客難以重建信心。



機場停飛，貨物出入口亦停頓，空運貨值損失逾百億元，四成八受訪者直指，拖累相關行業，長遠損失無法估計；兩成七無奈指香港國際樞紐聲譽一鋪清袋；一成四擔心機場運作停頓影響深遠。



自六月起示威不斷，牽連旅遊旺季變寒冬，業界收入大跌七成四，四成五擔心裁員風暴將至；兩成三更形容比沙士更嚴峻；兩成二直指，國際旅遊城市形象已受損。



示威浪潮已踏入第三個月，政府仍未能平息亂局，四成六受訪者轟政府平亂不力，香港淪死城；兩成六批評高官不作為；兩成一直指官員口號式宣傳無助解困。



綜觀情況，大部分受訪者批評示威者癱瘓機場亂象，已向旅客發出香港不安全訊息，擔心旅客不敢再來香港，不但影響相關行業，更加速香港踏入經濟衰退期，政府未能平息亂局，香港最終死路一條。