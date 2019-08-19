探射燈：農業園做個樣　不符實際需求

新農業政策下另一個重點項目為農業園，透過收回私人土地，由政府設立一個面積約70至80公頃的農田，目的在於培育農業科技及發展現代化耕作。有立法會議員批評計劃名大於實，沒有了解農戶需要。



農業園分為2期發展，首期選址古洞南蕉徑，佔地約11公頃，其中7公頃為農地，亦會提供臨時留宿設施及儲物設施，供農戶租用。首期計劃最快於2020年第4季分階段完成，屆時將優先讓原址受影響的農戶，及因新界東北新市鎮工程被迫遷的農戶租用，剩餘農地再公開招租。



但立法會議員郭家麒批評，農業園計劃只是「做個樣」，對農夫實際幫助不大，「例如農業園設5年租期，農夫未摸熟塊田就要走，對佢哋根本冇保障。」另外，農業園沒有耕住合一設計，即農夫每日需要如返工般往返農田和住處，並不符合實際需求。

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