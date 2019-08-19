探射燈：農業持續發展基金　3年僅批9宗

港府於2016年設立5億港元「農業持續發展基金」，為農戶提供財政支援，促進農業發展，惟至今僅9宗申請獲批。翻查資料，獲批項目包括5項大學科研計劃、生產力促進局改善養豬場污水系統，其餘為私人公司發展認證系統及銷售平台等，合共批出近1億港元，卻無一為前線農夫提供支援。



該基金的申請指引列明，除了高科技及現代化的科研項目外，帶有「商業元素」的項目會以1元對1元的等額形式資助，換言之，傳統農民如要申請，就要先投資巨額資金，八鄉農戶竹姐嘆道：「5億（港元）講就好聽，實質係農友有得睇冇得食，又要交報告又開會，邊度識搞？」她批評基金審批準則「離地」，不符合傳統農民作業模式。



基金下還設立「農場改善計劃」直接向農戶提供資助，協助他們購買農耕工具和物料，惟每名農民最多只能獲3萬港元資助，「搭個棚都要5、6萬（港元），唔知夠做啲咩。」錦田農戶黃如榮直言金額相當「雞肋」，希望政府提高金錢援助之餘，亦能改善水利及保護農田。



漁農界立法會議員何俊賢批評，「農業持續發展基金」向科研傾斜，建議政府為基金拆牆鬆綁，檢討申請門檻。漁護署回覆指，截至今年8月9日，共收到36宗「農業持續發展基金」一般申請，當中9宗獲批，署方及基金諮詢委員會根據指引內的評審準則，包括項目是否有需要、可行性及預期成果等評估申請。

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