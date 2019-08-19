探射燈：農戶失收　政府龜速援手

農業發展困難重重，惟政府支援有限，有農田去年受超強颱風山竹蹂躪，設施至今未能修復；有農戶因蟲害失收，整塊粟米田今年顆粒無收。政府雖設有針對農業的救援及貸款基金，惟金額偏低且審批緩慢；3年前開設的農業持續發展基金，則被指審批準則離地，農戶根本無法受惠。立法會議員批評政府發展農業的思維過於落後和官僚，無助解決傳統農耕者面對的困難。



竹姐的粟米田遇上蟲害，加上今年夏天雨水分布不均，500株粟米失收，農田整體收成較去年差3分1。她在八鄉經營10萬平方呎農田，去年山竹時5個防蟲棚被吹倒未修復，至今僅餘1個已變形的支撐，全數更換需約5萬港元，加上農作物要加防護欄防野豬，「邊有錢？」她又稱單是田租已佔總支出4分1，估計全年農田只有約1萬港元盈餘。



政府提供經濟援助予因天然災害需要緊急救援的農戶，包括漁農業補助金，但相關補助金僅屬單次援助性質，如上月熱帶風暴韋帕吹襲後，要待漁護署發出通知農民才可登記申請，而且金額甚少。



在錦田經營有機農田的黃如榮，場內棚架同樣有待更換，暫時改種中低檔蔬果。今年受天氣影響，收成較起去年大減30%，預計只能做到收支平衡。黃計劃擴充農地，但田租成本在10年間上升近5倍，加上成本上漲，需要更多資金，不過他因無甚抵押品，難以申請普通貸款，漁護署的農業貸款最多亦只可免抵押借款13萬港元，金額不足其農場1個月開支，更需每年清還，「好難幫到長線發展。」



漁農界立法會議員何俊賢批評，政府仍然以落後及官僚的思維發展農業，建議檢討現行政策和法例，包括如何讓有需要的前線農夫得到足夠補貼、加強其他部門對農業的認識，減少農戶架設農用構築物時的掣肘等。他又期望新農業政策下的其他項目盡快落實推行，多管齊下推動農業發展。



漁護署發言人表示，救援基金旨在提供經濟援助予因火災、水災、暴風雨、山泥傾瀉、颱風及其他天然災害而需要緊急救援的人士，署方負責發放其中的漁農業補助金，以減輕農民受天災的影響。另外，該署負責管理3個貸款基金，農業貸款並沒有設借貸上限，免抵押借款可達13萬港元。過去3年，平均每年的農業貸款申請宗數為62宗。

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