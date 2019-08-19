Dr.東：冷凍精卵延後生育　癌症地貧患者亦適用

現今社會遲婚屬普遍現象，愈來愈多人選擇冷凍卵子或精子以便日後迎接健康的寶寶，這項輔助生育技術亦適用於癌症病人。不少年輕人還未組織家庭就迎來患癌噩耗，抗癌療程如化療及電療均會損害生殖能力，甚至引起不育。中大婦產科學系威爾斯親王醫院輔助生育技術中心為這類病人推出「保存生殖能力計劃」，讓患癌病人病愈後仍能生兒育女。



中大婦產科學系威爾斯親王醫院輔助生育技術中心除了提供冷凍精子的服務，近2至3年前開始亦提供冷凍卵子及胚胎。中大婦產科學系助理教授鍾佩樺表示，癌症病人是他們的主要服務對象，因為化療及電療均會影響生育功能，另外某些疾病亦有損生殖能力，包括嚴重子宮內膜異位症、重型地中海貧血及紅斑狼瘡患者等，亦可考慮使用保存生殖能力服務。



中心每年約接獲20至30宗癌症病人的服務個案，大部分都是20至30多歲，女性患者多患有乳癌。鍾說，女性若已婚，大多會建議使用技術最成熟的凍存胚胎方法，透過手術將成熟卵子抽出後，再將卵子與丈夫精子結合後進行體外受孕製造胚胎，將其凍存。病人抗癌成功後，便可將胚胎植入子宮。一般來說，抽取8至10粒卵子最理想，累積妊娠率約30%至40%，活產率約18%至20%，視乎女性年齡、卵巢狀況等。



若女性未婚，一般建議冷凍成熟卵子，最少要抽取15至20粒。鍾指患癌病人要盡快展開抗癌療程，但要等到下一次經期排卵可能要3星期，中心有特別藥物可約7日就成功抽取卵子。如果患者展開抗癌療程前無足夠時間刺激卵巢，亦可考慮直接抽取未成熟的卵子凍存。中心抽卵費用約6至7萬港元，較坊間平20%至30%，另凍存費在首4年每2年收費5000港元。



該中心主管李天照表示，不少病人被診斷患癌時會驚惶失措，除了面對抗癌療程，亦要考慮患病對生活及事業的影響，已無暇再顧慮到生兒育女的問題，加上前線醫生在有關方面認知薄弱，亦不了解如何轉介病人接受服務。目前有關服務以私家症形式提供，他希望日後可以發展至公家症服務，讓更多病人受惠。該中心早前製作了一套教育微電影，提升病人及前線醫護對「保存生殖能力」的認識。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：

http://bit.ly/2IJdjms



