網民熱話：阿仔篤爛西瓜阿媽拒賠錢　檔主無奈硬食

父母帶子女外出，有責任留意小朋友一舉一動，事關他們有時總會作出一些破壞性行為。近日有網民發文分享，有母親帶着小朋友在水果檔購物時，小朋友「狂篤」一件已切開的西瓜。惟母親發現後，僅着小朋友道歉了事，堅拒賠償，最終檔主無奈硬食「爛西瓜」。



自稱廢青師奶的網民在Facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」發文指，早前經過街市水果檔，一名語帶鄉音的大媽帶着年約8至9歲的兒子買水果。購物期間，小朋友狂篤一件已切開的西瓜，令西瓜留下大量「手指窿」。當大媽畀錢後，檔主終於發現西瓜已被篤爛，於是要求大媽買下，但大媽堅持「唔畀錢」，只着兒子向檔主道歉了事，最後檔主只能「口噏噏」埋怨。發文者批評，「你篤到一個個窿嘅西瓜邊會再有人買」，認為「做過嘅事又唔負番責任」，非常離譜。



有網民直指小朋友「冇家教」，母親亦有很大責任，「阿媽都咁無賴，點做個好榜樣？」亦有人分享類似經驗，「我之前喺超市見到啲媽媽任由小朋友狂篤生肉，壽司，水果，成隻手指插入包生肉，人哋話佢都唔理」，有人更指「試過出聲鬧」，卻換來被人「睥住」及無視。



網民有話說：

Tony Wun：黃台之瓜，何堪再篤

Ellie Ying：我之前喺超市見到啲媽媽任由小朋友狂篤生肉，壽司，水果，成隻手指插入包生肉，人哋話佢都唔理，小朋友都有5、6歲。



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