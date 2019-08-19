修例風波：港鐵車長發起罷工　列車班次暫無影響

反對《逃犯條例》修訂引發的風波蔓延，連港鐵站亦成為警民衝突的戰場。逾700名車長及列車員工督察早前實名聯署，要求港鐵譴責警方各種影響鐵路安全的行動，不要盲目配合警方要求，但港鐵未有回應。發起人呼籲所有車長今日(19日)罷工，要求港鐵正視訴求。



東網記者今早到中環、金鐘、九龍塘、北角等站視察，發現荃灣線、觀塘線列車服務如常，未有延誤。有參與實名聯署的車長表示，由於罷工決定昨晚(18日)才公布，暫未有太多消息，形容事情仍在醞釀，故未有響應以「靜坐不上車」或「請假不上班」的方式抗議。另有車長指有實名聯署，但今日未有罷工，因「無人呼籲」，認為港鐵早前會見工會代表已有一定誠意，「但回應唔到工會想要嘅嘢」。



乘客馬先生支持車長行動，因近期警方的做法過分，形容警方為達目的用盡權力及方法，行為等同濫捕，「車長罷工一日半日冇乜問題，可以用其他交通工具」。另一乘客羅先生直言不太支持車長罷工，認為或影響持中立態度的市民及其他乘客。學生吳小姐亦認為罷工影響乘客，但同意警方做法有問題，包括在室內施放催淚彈，她支持車長以遊行等方式表達訴求。



另外，有網民發起今早到深水埗站進行清潔行動，因早前警方曾在該區施放催淚彈，危及區內居民。他們自備濕紙巾清潔車站內的售票機、大型行李量度器、告示牌等。