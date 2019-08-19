涉機場毆內地記者　19歲青年不准保釋

內地《環球時報》記者付國豪早前在機場被示威者圍毆，警方經調查後，上周五(16日)在葵涌拘捕一名19歲男子，案件今日(19日)在東區法院提堂。男被告賴雲龍被控一項參與非法集結、一項傷人及一項襲擊致造成身體傷害罪。他暫毋須答辯，案件押後至10月28日再訊，期間等候警方進一步調查，包括翻查閉路電視及調查有否其他涉案人士。被告不獲准保釋，交由懲教看管。



控罪指，賴涉本月13日與14日期間，在機場一號客運大樓G位通道與其他不知名人士參與非法集結，並一起非法及惡意傷害付國豪，而賴亦涉本月14日在一號客運大樓J位通道附近襲擊付，因而對他造成身體傷害。



控方今反對被告保釋，指被告於上月14日沙田示威中，在新城市廣場涉嫌衝擊警方防線及涉嫌襲警，在該案中獲警方准予保釋，但保釋期間再涉嫌干犯本案，該宗襲警案將於本周五(23日)在沙田法院提堂。控方認為，被告在之後的公眾活動很可能再次干犯同類控罪，並指今次指控更為嚴重，被告涉嫌襲擊一名內地記者，當事主由救護員送上擔架床時，被告仍涉嫌向事主施襲。



辯方透露被告小六程度，於酒店兼職侍應，月入8000港元，是土生土長香港人，獨居於公屋單位，父母已分開。辯方提出以現金4000港元申請保釋，承諾可遵守宵禁令、到警署報到、不離開香港等保釋條件。



辯方又指，本案情況有別於沙田的案件，被告因懷疑事主是間諜，出於自衞才向事主施襲，而事主遲遲未有表露身份，直至被送院才透露自己是記者，事主也沒如其他記者般穿着黃色背心。



據了解，付國豪被包圍期間倒地，被告涉嫌用腳踢付，並用美國旗旗杆「篤」他，付的頭、頸及手受傷，當被送上擔架床時，被告涉嫌再向付揮拳施襲。被告警誡下向警方稱：「我認為佢(付)係中國間諜，所以打佢」。