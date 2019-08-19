修例風波：黎智英讚特朗普將貿戰掛鈎　學者轟言行如漢奸

先被國務院港澳事務辦公室多次點名炮轟為禍港幕後黑手，再遭中共中央政法委點名為禍港4人幫之首的壹傳媒黎智英，繼續透過外國傳媒唱衰香港。時事評論員及學者狠斥黎智英言行如漢奸所為，招徠境外勢力妄圖插手香港事務，「或令『港獨』勢頭愈演愈烈！」



黎智英昨日(18日)接受美國傳媒訪問時，公然讚賞美國總統特朗普把中美貿易戰與香港的反修訂《逃犯條例》示威掛鈎，形容香港的示威者是爭取民主、自由，恰好是美國和香港一直堅持的核心價值，希望美國可以幫助香港的示威者。



黎又在訪問指，港人仍未爭取到真普選，一日未實現真普選，香港的自由會慢慢被北京蠶食，又指若修訂《逃犯條例》獲通，香港的金融體系會崩潰，香港會完蛋。



時事評論員陳雲生炮轟黎智英為民族恥辱，唱衰香港行為無恥，「連吳三桂都過之而無不及」。陳指過往不少市民懷疑目前香港亂局與中美貿易戰有關，但一直未有證據而不說出口，隨着中央政府點名批評黎智英，加上黎今次受訪所言直接和應特朗普，行為猶如與特朗普「唱雙簧」。陳更以「妓女」比喻黎的所為，「好似一個妓女以前暗娼，但當個個都知佢係妓女之後，佢索性拋頭露面，喺街頭拉客！」



陳雲生又反駁黎智英指香港遭蠶食，以及金融體系面臨崩潰的說法，他認為香港有言論自由，「如果自由受限，攪亂香港嘅黎智英一早應該被捕，《蘋果日報》一早被封啦！香港似乎仲有『亂噏自由』，《蘋果日報》就係最佳例子！」陳指香港經濟目前或多或少受到亂局影響，令外資抱持觀望態度；但他認為當亂局得以平息，外資基於本身對中國信任，加上香港經濟開放，就會對營商抱持信心。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，黎智英借用境外勢力干預香港，舉止如漢奸所為。陳認為特朗普近來似乎有意將香港視為中美貿易戰當中的談判條件，無疑令香港情況更為複雜，他指黎智英早前處心積慮到美國游說當地政要插手香港事務，或給予港獨人士錯誤希望，讓該等人士「以為有美國撐腰」，令港獨勢頭更為激烈。