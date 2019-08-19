修例風波：官媒指示威首現暴力退潮　因極端反對派受壓

香港反對修訂《逃犯條例》團體周日（18日）發起「流水式」遊行，期間未出現嚴重衝突。內地官媒在周一（19日）發表的評論文章認為，這是連續多周暴力示威活動愈演愈烈之後，首次出現示威中的「暴力退潮」，又強調未來2周是反修例事件發展的關鍵。



針對示威中出現「暴力退潮」的原因，官媒在評論中指出，主因是內地武警部隊在深圳集結及演練，對香港暴力分子發出了嚴正警告，加上一連兩天癱瘓香港機場事件中，發生了激進分子非法拘禁內地記者付國豪並圍毆的行徑，在全球引起震動，令極端反對派承受了壓力。



文章指出，極端反對派總體上沒有收手的迹象，其中自稱「勇武派」人數雖然不多，但破壞力最強，也最頑固。當中的死硬分子已經決心與國家為敵，只能用法律手段強力制約他們。周日的「暴力間歇」可以看成最極端的部分人迫於局勢的綜合壓力，採取了策略性的調整。而民陣宣布本月31日再次舉行遊行，5年前當日正是全國人大常委會發布關於香港雙普選的聲明，極端反對派顯然寄希望於在那一天製造更大的示威聲勢。



內地社會的基本架構和內在邏輯都與香港不同，很多事情對接不了，因此決不可低估在香港爭取人心的複雜和難度。然而迎難而上，是中國實行「一國兩制」的唯一選擇。