用「好肉酸嗰度」戳6歲女私處　裝修工認非禮罪

裝修工乘妻子回鄉，與6歲女兒同睡一床時非禮女兒，他撥開女兒內褲，以陰莖「戳」女兒私處數次。女兒事後向幼稚園班主任投訴遭父親用「好肉酸嗰度」及手碰她私處，而揭發事件。45歲被告今(19日)於區域法院承認一項非禮罪，還押至9月12日量刑，期間待索閱被告的背景、心理及精神報告。



案情指，女童X當時就讀幼稚園高班，其母2016年移居香港，母親每當與被告爭執後，便會返回內地暫居。2017年9月至2018年4月的某日，X的母親不在港，被告與X同睡一床時，他以手撥開X的內褲，以陰莖非禮她私處，又把手放在她頸背及前後搖擺。



去年4月23日，X向班主任投訴，班主任報警。X在錄影會面中表示被告的私處「戳」了她私處數次，他所用的力度頗大，而他當時沒穿內褲。X曾在同年2月向母親投訴遭被告摸私處，母親曾問X，被告有否東西戳進其私處，X表示沒有，但指被告有摸她私處上半部。



辯方求情指事件在被告及女兒之間不能磨滅，更直指被告的行為可恥及應受人責罵，被告亦明白將面臨監禁刑罰。他與妻已離婚，現認罪顯示其悔意，事後獲得家人原諒，其前妻亦有撰信希望法庭輕判，家人亦會支持他改過，今次情節非最嚴重一種，希望法庭從輕發落。