每日一片：撞車定cut線？貨Van左穿右插超驚險

電影中的汽車追逐鏡頭，往往十分火爆，但如果有車輛在現實中左穿右插，恐怕就不是那麼好玩了。近人就有人目睹一輛貨Van在公路上瘋狂cut線，如入無人之境，行為令人心驚肉跳，十分驚險。



網民Lemon Keung昨日（18日）於Facebook群組「馬路的事討論區」上載一段車cam片。片段一開始，一輛白色貨van從畫面左方駛出，嘗試cut線，共動作極具侵略性，拍片車輛恐會撞車，無奈之下只好換線「讓路」。誰知換線後，對方竟又「乘勝追擊」，再向右方的行車線壓去。旁邊另一輛紅色私家車見勢頭不對，同樣選擇退避。



連續換線之後，貨Van司機終於減速，本以為「好戲」就此完結，誰知兩秒未過，司機又再畀油，直飆前方，連過十多輛車後才「平移」至畫面左邊，揚長而去，片段至此亦告一段落，幸好無人受傷。



短片引起熱議，發文者稱涉事貨Van早有前科，相信行為並非無心之失。網民亦怒：「呢類人唔適合揸車」，建議事主直接致電1823投訴。惟有人懷疑事出有因：「之前一定有啲嘢」，認為影片多不完整，「咁樣追住你嚟cut，似有前傳多喎！」有留言則留言指，片主本身的處理不恰當：「頭幾秒答案已經出咗嚟，自己有問題先。」