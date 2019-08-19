噪音爭執三刀殺街坊　腦退化翁認誤殺判囚20月

現年79歲且有腦退化症的老翁，兩年前於沙田廣源邨疑因聽收音機噪音問題，與另一名老翁爭吵，對方更拿出生果刀指嚇他。兩人糾纏間，79歲老翁拾起生果刀連刺對方3刀，其中一刀插中對方左胸刺穿肺部，送院後不治。



79歲老翁黎萬生原被控一項謀殺罪，但他於高院否認控罪並承認誤殺罪，獲控方接納。法官今(19日)聽取辯方求情後判處監禁20個月，由於被告已還押約21個月，故可獲即時釋放。法官表明此案是令人悲傷的誤殺案。



沒有案底的黎於案發時與妻子及外孫女同住於廣源邨，辯方求情指，被告於2015年前退休，退休前任保安，而被告與妻子現時靠每人3000多港元的政府津貼維生，其任文員的外孫女有給生活費二人。外孫女今到庭並親自向法官表示，其父早已過身，母親早已離開他們，她自中一起已與兩老居住。她指69歲的外婆曾患子宮頸癌，最近又出現病變，指案發前兩老可照顧自己，但她將會尋求社署協助照顧兩老。



法官判刑指被告案發後被診斷出有腦退化症，案發時亦受該病影響判斷力，自控能力亦嚴重受損。法官指，如非事主先襲擊被告亦不會引發此案，事件只是因被告的收音機聲浪太大騷擾到事主而引發。



法官指本案有特別情況，被告非暴力事件的始作俑者，是事主先用刀襲擊被告，被告才拾起生果刀並受到腦退化症影響，而被告與死者相比亦顯得較瘦弱。法官指，如非被告共刺了死者3刀亦只可說他是出於自衞，事實上令死者致命的亦只有一刀。考慮到以上情況，法官判處被告監禁20個月，由於他已被還押約21個月，故可獲釋放。



案情指，2017年11月22日，當時77歲的被告在廣源邨疑因聽收音機的問題與73歲姓潘事主爭執，喝了酒的潘持生果刀指嚇被告，兩人糾纏並跌落花槽，其後目擊的房署職員分開兩人，並見到被告拿着刀，潘胸口大量出血。潘被送院後證實死亡，經檢驗後發現其胸部，手臂及下腹共有3處刀傷，致命刀傷為胸部刀傷且刺穿肺部。被告被警方拘控謀殺罪，警誡下他承認有用刀刺向死者。經精神科醫生檢驗證實被告有腦退化症，當時亦受該症影響其判斷力。