修例風波：泛民斥政府龜縮　促回應訴求

香港因修訂《逃犯條例》而引發連串示威衝擊，昨日(18日)再有大型集會，大會宣稱有170萬人參與。泛民主派今(19日)開記者會，認為港人面對文攻武嚇，昨仍願挺身而出，呼籲港府回應，不能再龜縮、鴕鳥，而特首林鄭月娥亦不能再躲於警察背後。



議員范國威表示，過去兩個月警方大規模濫用暴力、縱容黑社會無差別傷人、無差別發射催淚彈、以布袋彈令示威者失明等恐懼籠罩下，港人昨再次站出來，展示出五大訴求缺一不可的決心，直指港府及林鄭必須回應，重申政治問題政治解決，不能將警隊作為政治棋子，以過多武力打壓示威者。



議員尹兆堅認為，昨日即使滂沱大雨及文攻武嚇下，都無阻港人追求公義的決心，反映政府以派糖收買人心的手段失敗，直言「呃呃氹氹無補於事」，又批評林鄭稱要待平靜開展對話是不負責任、不合邏輯，直言任何政府都沒理由期待人民自行解決政治危機才收拾殘局，質疑她是否要續用警察暴力、制度暴力令香港萬劫不復。



議員郭家麒批評林鄭上周出動「鱷魚淚」，稱待社會平復才對話是荒謬，直指她的民望低無可低，在任何一個民主社會都無可能出現，若她今明兩日都不回應，便會是罪魁禍首及千古罪人。