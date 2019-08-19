修例風波：官媒斥黎智英害港幾十載　禍港四人幫內外勾結

中共中央政法委周日（18日）點名炮轟壹傳媒黎智英及外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘等人為「禍港四人幫」。官媒周一（19日）再發文分析4人的真面目，直斥他們勾結外國勢力，是「現代版漢奸」，當中黎智英為「禍首」，在香港為害幾十年，斑斑劣迹令人髮指。



文章指出，「禍首」黎智英毒害香港幾代年輕人，利用手中媒體煽風點火、挑動中港矛盾，並鼓動僱用港人上街抗議，直指他是「佔中」幕後金主，指他與西方反華勢力狼狽為奸，與「民主阿婆」之稱的陳方安生、被稱「李漢奸」的李柱銘等人，先後多次與美國官員會面，公然要求美方介入香港局勢及制裁中國，其一副漢奸嘴臉令人作嘔。



文章批評何俊仁在1997年曾支持通過《逃犯條例草案》，李柱銘翌年就敦促特區政府與內地談移交逃犯協議及刑事司法互助安排，時任特區政府政務司司長的陳方安生接納了有關修例要求，承諾盡快修改法例。惟目前他們全換說辭，直斥他們不是為社會公義，而是為反對而反對，給「外國主子」創造可乘之機，離間中港關係。



對於近月以來有大量香港年輕人上街示威，文章認為是「禍港四人幫」在背後煽動，但他們的兒女沒有一人參與其中，直斥道：「難怪這些人禍害香港毫無心理障礙，因為反正是別人的孩子當炮灰，自己的孩子不但毫髮無傷，說不定還能乘機撈一筆政治資本子承父業。」



文章認為，若非有他們引狼入室，香港怎會輕易變亂，並指此次香港暴力示威活動帶有明顯的「顏色革命」特徵，呼籲香港民眾應看清，西方反華勢力口蜜腹劍，絕無半點為香港考慮的打算，狠斥4人毫無人格廉恥可言，歷史的恥辱柱上早已給他們留好了位置和釘子。