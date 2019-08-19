政Whats噏：雷射筆爭議未平　陳淑莊激光中完成電療

因違法佔領行動案被判囚8個月緩刑兩年嘅立法會議員陳淑莊(Tanya)，早前做完切除腦腫瘤手術後要進行6星期電療，佢喺Facebook貼文，話今日(19日)喺已故歌手羅文嘅經典歌曲《激光中》完成最後一次電療。早前反修例惹起雷射筆風波，可能因為咁，所以醫護人員特別為佢播呢首歌。



Tanya喺貼文話由4月中得知有腦瘤，5月初做手術後，6月中決定開始健身，準備面對電療過程同副作用，而7月初就開始做電療，至今為期6星期，今早喺羅文嘅《激光中》歌聲下離開一號電療室，並再次感謝各醫護人員，讓佢喺激光中順利同安心地度過整個療程，又話唔會再令大家為佢擔心添！



另外，佢又提到今日係佢嘅助理離港讀書嘅日子，佢形容兩年前剛畢業嘅助理就位冇耐就一直跟「一地兩檢」，之後再協助沙中線跟進工作，兩年內成熟不少，又祝該名助理學業猛進，事事順利。



早前都講過，喺10月新一個立法年度，民主派會議召集人將會換人，人選之一屬意由Tanya接任，據悉當時佢強調要視乎健康情況而定。