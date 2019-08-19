中環至半山扶手梯菌量多過廁板　堅道至摩羅廟街段最嗱喳

中環至半山自動扶手電梯每日人來人往，有政黨調查發現，該扶手電梯手柄的含菌量每100平方厘米最高達1900CFU(colony-forming unit菌落形成單位)，較家用廁所板骯髒，亦較其他電梯約400至700CFU高逾2倍。政黨派代表消毒雙手後，觸摸全程19條電梯，雙手含菌量由原本少於10CFU飆升至1300CFU，促請政府善用科技，提高消毒扶手電梯的次數。



民建聯今年5月委託化驗所抽樣化驗半山扶手電梯上的含菌量，以海綿收集每100平方厘米範圍的細菌。結果發現，19條電梯含菌量介乎10至1900CFU，其中位於堅道至摩羅廟街的一段扶手電梯含菌量最高。



社區幹事莫淦森表示，該段扶手電梯人流以半山居民為主，政府部門多年來只維持一星期清潔扶手一次的做法，明顯不足。立法會議員張國鈞形容，政府以原始及傳統人手方法清潔扶手電梯，惟細菌短時間內便會孳生，「依家係科技年代」，促請政府與時並進，使用科技協助清潔，配合大學或創科公司，研發或引入自動扶手消毒器，以紫外線殺滅細菌。



多名中環工作的市民均表示，扶手電梯的扶手位骯髒，亦少見有人清潔。袁先生指，有雀鳥會匿藏在天橋內，不時看到有雀糞滴在扶手上，笑稱只能自求多福，盡量不接觸扶手。另一市民王小姐亦指，上下班有時會經過扶手電梯，「好似好污糟，見到有啲塵喺上面」，對當局一星期只清潔一次感到驚訝，認為一日最少應清潔兩次。