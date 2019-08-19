修例風波：民間記者會斥警濫發反對通知書　圖將遊行非法化

修訂《逃犯條例》引發衝突不斷，民間記者會今日(19日)第5次舉行，批評政府及警方以不發「不反對通知書」方式將遊行集會非法化，侵犯公民應有權利。



發言人王先生指，過往數年不獲批遊行只有約0.01%，但警方在兩個月內已對8次遊行申請發出反對通知書，比例近3成。他指，基本法賦予人民示威遊行權利，但警方濫發反對通知書，企圖將遊行扣上犯法帽子，圖令市民卻步。



至於昨日(18日)維園流水式集會，王認為集會人士示範了「勇武有時、和理有時」，勇武抗爭者願意以和平方式抗爭，證明抗爭者願聽意見，相反政府至今仍未回應訴求。



本月4日港島西遊行的申請人鄺小姐指，與警方交涉遊行細節時受刁難，只批准集會之餘，集會地點更以不經過敏感建築物，如中聯辦等為前提，「但我哋由頭到尾都無話申請集會，又暗示唔接受(警方建議)就唔批。」



鄺又指警方會詢問一些不設實際問題，「會話我哋阻塞道路會延遲器官捐贈」，又質疑申請人難保遊行後會有人不肯離場。鄺質疑，管理人群及維持秩序應是警方責任，不解為何會將責任加諸於申請人身上。