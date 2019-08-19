「假勞」換「真勞」　男警涉將證物偷龍轉鳳被控盜竊

警方前年接獲一名男子報案指遺失一隻價值42.5萬港元的勞力士手錶，及後有人拾得手錶交往長沙灣警署。惟警署內發生偷龍轉鳳疑雲，負責處理該手錶的男警周合駿疑不當處理證物，他否認一項盜竊罪，案件今(19日)於區域法院開審。



控方開案陳詞指涉案藍色錶面手錶物主鍾曉峰在17年6月25日踢波時丢失手錶，其「波友」李民耀翌日早上在衣服中找到，當日早上把錶帶到長沙灣警署，並交給當時在報案室當值的被告周合駿。周之後把手錶放進證物袋，向李發出一張收據，當中描述手錶是一隻銀色勞力士手錶。



警署閉路電視拍到周將該袋放到他右腰後的黑色尼龍袋，之後往證物室諮詢，及向值日官警署警長匯報正處理一宗拾獲財物，並出示載有仿冒手錶的證物袋，警長見是一隻黑色錶面的劣質仿冒勞力士手錶，並在袋上加簽。



周其後拿着該仿冒手錶欲交予證物室警員時，因封存手錶方式不合要求而被拒收。約一小時後，將另一個載有涉案手錶的證物袋再到證物室交予一文書助理，該袋上只有被告簽署。



同日下午2時許，警長收到警察公共關係科的查詢以確認涉案手錶是否被尋獲，被告這時向警長指曾收到物主來電，並已告訴他，有人已將其手錶送交警署，但被告向警長指稱李交的是黑色錶面的仿冒手錶。



翌日上午，被告卻向警長表示李呈交的其實是藍色錶面的。鑑於被告證詞可疑，被告遂需要進行警誡會面。



被告在會面中聲稱李呈交的是藍色錶面勞力士手錶，他在前往證物室途中突然發現涉案手錶不見了，因害怕自己遺失了及或因而失去工作，遂在電梯大堂、梯間及報案室等尋找。被告並決定拿放在更衣室儲物櫃內一隻黑色錶面的冒牌勞力士手錶暫時頂替，以爭取時間尋找涉案手錶。被告及後在尼龍袋內找到涉案手錶，因不想上級得知故沒有再交予上級加簽。他當日下班後，因恐懼而將黑色錶面手錶扔進其深井住所附近的海。