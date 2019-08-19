外賣走塑減用240萬套即棄餐具　泳灘轉用紙飲管木叉

環境運動委員會及環境保護署今年6月中開展「外賣走塑 餐具先行」第二階段運動推廣計劃，計劃於本月9日結束，期間市民共減少使用約120萬套即棄餐具，連同首階段減少使月的120萬套即棄餐具，合共減少使用約240萬套。環保署亦正於本年泳季在全港所有公眾泳灘推行「走塑沙灘 餐具先行」運動，利用較環保餐具，包括紙飲管、木叉、紙餐盒及可重用的餐具代替即棄塑膠餐具，進一步提倡「走塑」文化，保護海洋。



第二階段走塑運動，全港有近700間大小食肆參與，包括位於政府場地的50多間飯堂和餐廳，鼓勵市民自備可重用餐具，不取用即棄餐具。環保署表示，正檢視是次計劃的推行情況和運作經驗，會繼續與餐飲業界不同持份者保持緊密聯繫，考慮進一步合作推廣減少使用即棄塑膠餐具。



環保署正就管制即棄塑膠餐具進行研究，包括參考其他國家或地區就管制即棄塑膠的發展，研究有關管制的需要和可行性，以制訂適用於香港的長遠方案。有關研究會一併考慮在餐飲業界推動減少使用即棄塑膠餐具所獲取的經驗，預計研究明年內完成。