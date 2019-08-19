修例風波：樹仁大學不贊同暴力　已安排教師助學生

香港樹仁大學學生會日前去信該校校長胡鴻烈、副校監胡懷中及胡耀蘇，邀請校方高層進行公開對話，並要求校方支持及尊重學生行動。胡懷中今日(19日)向全體學生及教職員發公開信，表示已安排法商系老師組成團隊，為遇事的學生提供協助，強烈呼籲學生勿將自己置身於暴力之中。對於學生擬發起罷課，他強調同學不會因缺席而受罰。



胡懷中在「致樹仁仝人書」中表示，過去兩個多月以來看到無數青年以和平方式表達訴求，社會紛爭至今未見盡頭，學生可能感到憤怒，但寄語勿孕育仇恨，強調暴力從不是解決問題的方法，校方不贊同任何暴力行為，呼籲同學不要置身於暴力之中。



他指，校方已為此非常時期，成立由管理層組成的危機小組，若有同學於社會運動中遇事，團隊將提供協助，保障學生的法律權利。他指，校園秩序由校園保安同事負責，如有罪案發生或在緊急情況下，同學或老師報警求助，經校方查證，警方可進入校園依法執法，強調此為校方長期政策。



對於學生會有意號召罷課，胡表明校方立場為「同學罷課，我們不罷教」，學生不會因缺席課堂而受罰，教師將繼續授課，並盡量提供網上教育資源。他又指，校方樂意和同學保持溝通，惟他本人因工作需要不在港，將由學生事務處與同學面談、交流意見。