修例風波：警證8.11尖沙咀射8發布袋彈　暫未確定少女爆眼原因

前日(17日)及昨日(18日)都有反修訂《逃犯條例》的集會及遊行，警方今午(19日)指，前日在相關公眾活動沒有拘捕人，亦沒有警員受嚴重受傷，但前晚有示威者在旺角道附近行人天橋，向橋下警車掟垃圾桶，警車車頂因而凹陷，垃圾桶再反彈到馬路，示威者的行為罔顧他人性命安全，警方遂向橋上發射1枚布袋彈。



至於昨日民陣集會，雖有大批人士走出馬路，亦有人在告士打道以雜物阻路，但參與者大致和平，故警方沒有介入。



警察公共關係科總警司謝振中表示，周末示威活動以大致和平，示威者只要不用暴力，警方亦不會使用任何武力。警方昨首度向市民發放大型公眾活動短訊，否認有指警方借發短訊追蹤市民位置的說法，強調市民毋須過分解讀，讀取有關短訊亦不會收費。



被問到警方估算有12.8萬人出席維園集會，而前日(17日)添馬公園集會則有10.8萬人，謝重申，警方會就不同公眾活動估算人數，供內部用作調配人手，不代表昨日參與活動的總出席人數，認為外界不需比較內裏含義。



警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥表示，昨有指控稱有警員喬裝示威者返回警察總部，他澄清昨晚10時40分，確有數名穿深色衣服的便裝警員回警總當更，他們在附近落車，徒步回警總。至於有傳有警員的子女遭綁架，警方澄清並無此事。



有內地記者問昨有示威者扯落五星旗事件，警方證實昨接獲保安員報案，指中區干諾道中一座大廈門口，用作懸掛五星旗的繩被剪斷，五星旗掉落，有需要時警方會調查。



8.11衝突中一名女子在尖沙咀警署外疑被布袋彈擊中眼部，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指至今尚未確定該女子眼睛受傷原因，但透露當晚6時40分至9時30分，多於一名警員合共發射8發布袋彈，強調當時警署正受猛烈攻擊，警員發布袋彈是作驅散、跟指引及有紀錄。



另外，警方同日在太古站近距離向示威者發射胡椒彈，警方指根據片段，估計當時發射距離約一至兩米，符合生產商指引，屬安全距離，因胡椒彈並無穿透性，射到身體後會爆開成煙霧。