漢奸黎李漢奸密會　神秘座上客傳是美國國安專家

《逃犯條例》修訂亂局未平，「搞事四人幫」、即壹傳媒黎智英(漢奸黎)、外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘、被稱「民主阿婆」的前政務司司長陳方安生及天主教區榮休主教陳日君等，本月3日晚上被發現在中環一間意大利餐廳飯局密會，更耐人尋味的是，當日一名外籍男子座上客，網傳其身份為美國國家安全專家Christian Whiton，而他更傳曾經先後在兩任美國總統，包括喬治布殊及特朗普的政府擔任高級顧問。



根據Christian Whiton的LinkedIn帳戶介紹，他在2016年11月至17年10月，曾出任美國國務院戰略溝通高級顧問(Senior Advisor, Strategic Communications)，而Whiton亦曾在2003年10月至09年1月在國務院內任職，崗位包括有關北韓人權事宜的副特使等。



資料顯示，飯局其他座上客，包括公民黨主席梁家傑、立法會議員譚文豪、民主黨前主席李永達、何俊仁，以及黎智英的助手Mark Simon。