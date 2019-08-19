日本6所高中院校來港招生　畢業生教路要早半年學定日文

日本文化協會今(19日)起舉行兩天日本高中留學說明會，首場說明會約有30名學生及家長出席，亦邀得6間日本高中院校參與。該會日本語講座副校長上村勝雄表示，日本有不少高中本身有招收國際生，故招收香港學生可以令院校更國際化，港生亦有更多升學渠道。



協會今日於元朗大會堂舉行首場說明會，上村勝雄介紹時指，今年共有6所高中院校來港招收港生，而香港學生報讀日本高中的條件，包括完成9年基礎教育(包括小學及初中3年)、入學時年滿15歲等，同時要提交中一至中三成績表等文件，入學所須成績則視乎招生院校要求而定，



其中一所參與院校是宮城縣的女子高中宮城學院，位於宮城縣仙台市，距離東京約80分鐘的新幹線車程，該校與初中及大學院校設在同一校區，故學校範圍相對其他院校更大，亦有為國際生及高中生而設的宿舍。



畢業於OISCA高等學校的陳同學表示，由於日本學校在2月開學，故香港學生可把握由暑假至2月約半年的時間學習日文，從而可盡早適應當地學習環境。他補充指，入學初期學校亦有提供額外的日本語課程供外國學生修讀。



即將升讀中四的Issac由父母陪同參與說明會，其母范太表示，兒子從小喜愛日本文化，一直希望到日本升學，而他早前亦隨所屬中學到日本參觀大學，令他更加確立到日本升學的目標，Issac對OISCA高等學校感興趣，本身喜歡生物科，期望未來可衍接日本的大學。