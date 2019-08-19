製假僱用信助內地人領英國簽證　青年涉串謀製造虛假文書受審

英國簽證與移民署發現2014至2016年間，有10宗內地人的簽證申請有可疑，他們呈交的僱用信及銀行文件內容相似，於是展開調查。一名29歲營業主任涉嫌參與製作相關文件，被控10項串謀製造虛假文書罪，他否認控罪，案件今(19日)於區域法院開審。



被告鄭牧野，被控於2014年11月至2016年12月間，串謀鄭鴻根等人，製作與10個英國簽證申請有關的僱用信及銀行信等證明文件。控方開案陳詞指，警方接到有關舉報後，到被告位於中環的辦公室搜查，搜出一批不同人名的銀行存款紀錄、僱用信，以及一批有不同公司名稱的空白信紙，並找到一些網上申請簽證的電腦紀錄等。



警誡下，被告承認協助母親的男友鄭鴻根處理網上英國簽證申請，鄭鴻根會將內地客戶的資料交給被告，被告就用資料提出申請，在網上繳交費用，被告亦會將僱用信及銀行文件的內容用電腦列印出來，同時深圳會有人製作假的公司印章。被告更表示，該些文件會郵寄或面交予申請人，由他們親身交到簽證中心，鄭鴻根有時甚至會教客戶跟職員會面時如何應對，及陪同他們前往簽證中心。