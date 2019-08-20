東方報業集團已發信通知　並密切注視

近日修訂《逃犯條例》的集會示威活動愈演愈烈，東方報業集團（下稱「東方」）網站《on.cc東網》一直全程直播，緊貼現場最新情況，為讀者報道最快最新資訊，但東方近日發現台灣壹電視旗下新聞頻道「壹新聞」竟先後多次在無徵詢東方的同意下，涉擅自使用東網的現場直播畫面和片段，更在畫面上加上「壹新聞NEXT TV」的標誌和字幕，東方認為其行為已侵犯東方的版權，行為不可接受。東方非常重視今次事件，絕不容忍任何人在未經東方同意下使用東方版權作品，東方保留一切法律追究權利，東方法律部日前已向壹電視廣播股份有限公司發信，要求立即刪除相關影片，而於東方發信後，相關影片已刪除。



修訂《逃犯條例》的風波不斷發酵，東網一直無懼現場惡劣環境，為讀者走到最前，報道現場實況。但東方近日發現，在今年8月期間，台灣壹電視已先後多次使用東網有關修訂《逃犯條例》爭議的多條直播片段，經過加工剪輯後，上載到壹電視在一個影片分享網站內的頻道上播放使用，更在東網原片右上角標有「東網電視」的位置，擅自加上「壹新聞NEXT TV」的標誌。



壹電視涉轉播東網的現場直播畫面則有8月10日的銀髮族再上街遊行，以及8月12日百萬人塞爆機場集會等等，這更是其取用東網時間最長的一段現場直播畫面，時間長達8小時。而部分畫面，竟然標出「畫面提供：東網電視」的字樣，惟壹電視根本從未徵詢東方是否能採用有關片段。東方法律部日前已向壹電視廣播股份有限公司發信，要求立即刪除相關影片。