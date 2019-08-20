政Whats噏：中西區會唔傾示威問題　又關建制派事？

民主派中西區議員多次要求區議會召開特別大會，討論七月二十八日區內嘅反修例遊行爆發衝突事宜。民主黨區議員甘乃威尋日喺社交網站話收到區議會主席葉永成嘅決定，話因為建制派議員唔願意出席會議，所以唔會召開正式或非正式嘅區會議大會討論有關問題，呼籲中西區居民質疑各位區議員，點解唔參加會議？但葉永成就否認同建制派有關，強調係議員之間夾唔到時間。



葉永成回覆查詢時強調，喺議員提出召開特別會議後，佢已即時聯絡秘書處，搵開會日期同協調會議室，最後拋出十二個開會日期畀議員去選擇，但係全部都唔夠過半數議員出席，所以就開唔成。至於有關召開非正式會議嘅要求，佢話雖然唔計出席率，但佢認為都係要有過半數議員出席先得，否則只有三四個議員坐喺到開會，並唔合理。



身兼民建聯成員嘅區議會副主席陳學鋒就解釋，秘書處同大家夾過時間，但係根本就夾唔啱時間，嚟緊呢兩個月都冇會開。佢又話其實上次特別大會已經就中西區示威遊行討論過，喺區議會嘅層次已經冇咩可以討論，仲話如果每次遊行都要討論一次，咁咪要係咁開會？