抗生素耐藥性環境污染　350名學者共商對策

抗生素污染環境問題惹起全球關注，香港大學早前舉辦第五屆「抗生素耐藥性環境污染」國際研討會，為期5天的研討會吸引了來自30個國家、115個城市共350名學者參加，共同就應對抗生素耐藥性作出廣泛討論。



抗生素耐藥性（簡稱AMR）一直是全球性的醫學問題並威脅公眾健康及可持續發展。近年亦廣泛受到科學家、醫生、工程師、政府和公眾的關注。聯合國環境署於一七年發表的《前沿報告》，AMR被列為六個新興的環境問題之一。



出席的學者在5天的研討會上，就如何加強保護公眾健康和生態環境提出了新的見解，並在環境抗生素耐藥性的不同範疇作出廣泛討論，例如抗生素耐藥性的基礎科學（包括其來源和驅動因素）、有效的緩解方法、環境與醫療之間的聯繫、風險評估和政策制定，以及在國家之間的溝通和通報等。



是次研討會組委會的主席，香港大學土木工程系張彤教授表示，研討會讓學者分享過去幾年的研究成果，並讓大家從環境角度和其他相關方面分享應對的想法和智慧。



美國抗生素抗性細菌總統諮詢委員會主席Martin Blaster教授以「抗生素耐藥性：微生態變化的冰山一角」為題作演講，指出過度使用和濫用抗生素將對人 和環境微生物組產生極為重大的影響。