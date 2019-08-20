修例風波：Fb刪多個專頁帳戶　涉散播謠言針對港示威

社交平台Facebook（Fb）周一（19日）宣布刪除了7個專頁、3個群組和5個帳戶，認為它們和一個「國家支持」的文宣戰有關，涉嫌在內地以香港示威為目標散播虛假信息。



Fb在官方專頁上發表聲明，表示在另一個社交平台Twitter建議下採取行動，指出有人使用虛假帳戶管理假扮作新聞網站的專頁，以及在多個群組內貼文、分享內容和引導瀏覽者到Fb以外的其他網頁。部分虛假帳戶之前已被Fb的自動系統過濾。而這次被刪除的專頁有大約15,500個帳戶追蹤，被刪除的群組則有大約2200個帳戶加入。Fb強調他們刪除這些專頁、群組和帳戶，是和它們的行為有關，並非因為它們顯示或分享的內容。



Twitter也透露已中止936個和這個「散播謠言運動」有關的帳戶，並表示這個運動旨在「於香港散播政治不穩的種子，包括減低政治示威運動的合法性」。Twitter又表示經過詳細調查後，有可靠證據顯示這是個有計劃並受到中央政府支持的操作，用以有組織地誇大有關香港示威的信息。Twitter又指這些帳戶只是有關運動內最活躍的一群，但這個運動涉及的Twitter帳戶多達20萬個。Twitter同時宣布不會再接受官方傳媒的任何廣告要求。