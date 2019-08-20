東方日報A1：黎智英呼應特朗普　借貿戰插手港務

已多次被中央點名炮轟為禍港幕後黑手的壹傳媒黎智英，與外國勢力關係千絲萬縷。黎日前接受美國傳媒訪問時，公然讚揚美國總統特朗普將香港修訂《逃犯條例》風波與中美貿易協議扯上關係，明言希望美國可以幫助香港示威者。特朗普則表示，如香港出現類似天安門鎮壓情況，將損害中美貿易談判。各界炮轟黎勾結外國勢力「唱雙簧」，是通番賣國、出賣香港，舉止如漢奸所為，令香港情況更趨複雜。



黎智英周日（18日）接受美國傳媒訪問時，公然讚賞特朗普把中美貿易戰與香港的反修例示威掛鈎，形容香港的示威者是爭取民主、自由，恰好是美國和香港一直堅持的核心價值，希望美國可以幫助香港的示威者。黎又在訪問指，港人仍未爭取到真普選，一日未實現真普選，香港的自由會慢慢被北京蠶食，又指若修例獲通過，香港的金融體系會崩潰，香港會完蛋。



剛度假完畢的特朗普周日在新澤西州主動向記者提到，中國希望達成貿易協議，而他亦希望見到香港問題能夠以人道方式解決，假如香港出現類似天安門事件的鎮壓情況，將會損害中美之間的貿易談判。他又指，假如沒有把香港問題加入談判，某些事情可能已發生。



美國國家經濟委員會主席庫德洛受訪時亦表示，中美雙方上周舉行的電話會談較傳媒所報道的「正面得多」，並提到如中美雙方在未來十日的電話會議進展順利，就能夠重啟實質貿易談判。而特朗普其後亦在社交平台補充︰「中國（貿易問題）我們處理得很好，且仍在談！」



此外，美國商務部放寬對華為禁令的期限於當地時間周一（19日）屆滿。特朗普日前表示考慮到國家安全因素，完全不想與華為做生意。商務部長羅斯周一確認，將延長放寬期限九十日，並將另外四十間華為子公司列入貿易黑名單。



時事評論員陳雲生炮轟黎智英為民族恥辱，唱衰香港行為無恥，「連吳三桂都過之而無不及」，是通番賣國及出賣香港的行為。過往不少市民懷疑目前香港亂局與中美貿易戰有關，但一直未有證據而不說出口，隨着中央點名批評黎，加上黎今次受訪所言，行為如與特朗普「唱雙簧」。陳更以「妓女」比喻黎的所為︰「好似一個妓女以前暗娼，但當個個都知佢係妓女之後，佢索性拋頭露面，喺街頭拉客！」



對於黎智英指香港遭蠶食，金融體系面臨崩潰，陳雲生反駁香港有言論自由︰「如果自由受限，搞亂香港嘅黎智英一早應該被捕，《蘋果日報》一早被封啦！香港似乎仲有『亂噏自由』，《蘋果日報》就係最佳例子！」陳又指，香港經濟目前或多或少受亂局影響，令外資抱觀望態度，但當亂局平息，外資基於本身對中國信任，加上香港經濟開放，就會對營商抱持信心。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評黎智英借用境外勢力干預香港，舉止如漢奸所為。陳認為，特朗普近來似乎有意將香港成為中美貿易戰的談判條件，無疑令香港情況更複雜，批評黎早前處心積慮到美國游說當地政要插手香港事務，或給予港獨人士錯誤希望，讓該等人士以為有美國撐腰，令港獨勢頭更激烈。



另外，昨再有約廿名市民到黎智英位於何文田的寓所外示威，批評黎為漢奸走狗賣國賊，勾結外國勢力破壞香港，眾人逗留約廿分鐘後離開。



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