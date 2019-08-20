探射燈：堵通道礙逃生　法團或需賠償

若大廈逃生通道阻塞，意外時市民未能及時逃生，導致人身或財物損害，有保險業界人士指，市民可向大廈法團追討賠償，同時大廈法團及租戶亦需購買相關保險，以保障安全。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，大廈逃生通道屬公眾地方，法團及管理公司有責任進行保養，確保消防設備良好，並遵守政策上有關防火條例的要求，同時法團需要購買公眾責任保險。如大廈管理方面疏忽，導致有市民受傷或死亡，保險公司會按有關損失支付賠償。另外，如大廈公眾地方曾出現結構改動，並涉及消防系統，法團需向保險公司作出申報。



羅續指，大廈的公眾責任保險範圍，並不包括大廈單位，因單位已屬私人地方，故此大廈租戶可以自行購買公眾責任保險，如發生事故時，市民可以向保險公司追討賠償。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

