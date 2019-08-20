探射燈：天台門開唔到　困濃煙火蔓延

有商廈天台門疑日久失修，導致未能正常開啟。有消防業界人士指，天台門有助空氣流通及方便市民逃生，如市民未能開啟天台門，有機會令火勢加劇，甚至蔓延至整座大廈。



消防處職工總會副主席聶元風表示，大廈天台門應經常關上，但不應上鎖，而管理公司有責任為天台門進行保養維修。聶指出，天台門為逃生路線一部分，如大廈發生火警，市民可以經逃生通道往天台待救，若逃生路線被阻，或天台門被阻塞致未能開啟，會令濃煙困在梯間，同時令空間溫度上升，有機會令火警蔓延至天台，造成人命傷亡。



至於有大廈天台門損毀而未能關上，聶表示與天台門未能開啟相比，其危險程度相對較低，因市民仍可以經逃生通道至天台，同時亦能保持空氣流通，不會令濃煙困在梯間。惟遇上惡劣天氣時，雨水可能滲入梯間，影響大廈其他設施。

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