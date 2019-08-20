探射燈：消防巡查疏懶　危廈搞暑期班　學童走火困難

正值暑假期間，不少家長為小朋友報讀課程，東網近日巡查多幢設有教育中心的商業大廈及工業大廈，赫見有商廈天台門未能如常開啟，地下逃生門亦以木板圍封；有工廈的天台門亦不翼而飛。家長擔心如大廈發生火警時，會釀成嘉利大廈事件翻版；立法會議員批評，消防處處理違規個案進度緩慢，應主動巡查。



李女士的女兒在油麻地彌敦道1座商廈的語言學習中心上課，李發現大廈1道逃生門被人以木板圍封，天台門亦難以開啟，惟向管理員反映後問題依然。李批評，消防處欠缺巡查及監管，如該座大廈發生火警時，會釀成嘉利大廈慘劇翻版。



該商廈至少2道通往天台、並貼上「走火通道」牌的逃生門未能如常運作，其中一道門腳嚴重損毀，只以膠帶繫穩固，東網記者嘗試卻不能把門推開；另一道門的防火玻璃已損毀，需要用較大力才能開啟。該商廈地庫擺滿紙箱，剩下僅能容納1人的通道，防火門打開，掛滿清潔用品。此外，大廈通向後巷的走火通道門外，被人以木卡板圍封，一旦發生火警恐阻礙逃生。



新蒲崗大有街的工廈內有暑期戲劇班開設，惟在該工廈租用劏房的陳先生卻發現原設於天台梯間的門不翼而飛，門框只剩下門鉸。陳擔心一旦大廈發生火警，要走到天台等待救援時，會增加風險。



另外，觀塘開源道有工廈高層單位為舞蹈教室，惟該樓層唯一的防煙門門鉸位置有一處經已分離，只以繩綁緊穩定位置，門上亦有貼上標示，上面寫有「極度危險！」字句。有家長擔心若發生火警，大門隨時擊傷小童，或堵塞逃生出口。



立法會議員柯創盛批評，消防處對於巡查違規大廈太被動，大多接獲投訴後再實地考察。柯認為消防處應主動巡視設有兒童教育中心的大廈，因消防隱患會成為「計時炸彈」。



惟東網記者向消防處查詢後，有關損毀天台門已遭拆走。消防處發言人表示，曾巡查上述油麻地的商廈及新蒲崗的工廈，2幢大廈均有部分天台出口門被移除，但沒有違反《消防條例》。其中有大廈有懷疑違規加建僭建物及被改建，已轉介相關部門跟進。今年首7個月，油麻地消防局及黃大仙消防局巡查工商廈的防煙門及逃生路徑合共近260次，並發出70張「消除火警危險通知書」。



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