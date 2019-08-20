Dr.東：30%人有痛症 　經皮外硬膜注射有效治療

香港人工作多運動少，容易出現腰、頸、背痛。唐女士在一次蹲下執拾物件時，突然出現劇烈腰痛，嚴重影響活動能力，她曾服食止痛藥但未見效果，及後經家庭醫生轉介至私家醫院就診。骨科醫生為她安排接受經皮外硬膜注射治療，痛症隨即大幅減輕，並回復基本自理及自行活動。骨科醫生指出，經皮外硬膜注射治療的有效率高達70%至80%，而且相對服用止痛藥或進行手術，此一治療方法屬「中間落墨」，為一些未需進行手術的病人提供多一個選擇。



腰骨痛、頸椎痛是港人普遍面對的痛症。2011年一項香港的研究，透過電話訪問約5000名18歲以上成年人，發現約35%人曾出現超過3個月以上的痛症，另有35%人曾經多處身體部位疼痛，最常見的疼痛部位包括腳部及背部等。在2009年亦有另一項研究，調查4000名65歲以上長者，發現近50%人均表示受到背痛困擾。



港怡醫院骨科名譽顧問醫生林祥慶表示，背、腰、頸痛與脊椎關係非常密切，常見的病因包括坐骨神經痛、椎間盤突出、脊椎退化及頸椎神經痛。至於痛症紓緩方法包括止痛藥、物理治療及手術，痛症剛開始時服用止痛藥及進行物理治療，是首要方法，若無法解決痛症的話，則需進行手術治療，但手術風險高，有機會觸碰神經線或受細菌感染，未必人人適用。



林祥慶說，經皮外硬膜注射過程不太複雜，醫生會先為病人安排磁力共振，確認正確的注射位置，然後在無菌的環境下，配合X光進行注射。在注射前，醫生會先在皮外塗抺麻醉劑或進行監測麻醉，再進行注射，病人一般可於注射後數小時出院。林續指，治療後，患者的痛楚能夠快速改善，療效長達3個月，若有需要亦可重複注射，延續止痛功效。



他亦提醒該治療方式雖然副作用低，但臨床上仍有2%至3%病人，可能出現神經痛及外硬膜穿刺等副作用，因此進行治療前，應向醫生詳細了解並作適當評估。



唐女士患腰痛後，曾服食止痛藥、冰敷紓緩痛楚，但未有見效，而且痛感不斷加劇，如被電擊般劇烈，一度需要輪椅代歩。唐及後經家庭醫生轉介至港怡醫院，在磁力共振檢查下，發現脊椎兩節神經線受壓，因而引發劇烈痛楚，及後林為她進行經皮外硬膜注射後，痛症即大幅減輕，休息一晚後便可出院，並進行物理治療至今，身體已無大礙。



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