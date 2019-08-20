網民熱話：罪不可恕？黑衣女人肉霸泊位惹爭議

在泊位不足的香港，為求一泊，「人肉霸位」的情況並不罕見。近日在深水埗，又有人站在街邊泊位上霸位，最終演變成爭位局面。事件經過的車cam片段，被上載到Facebook專頁「HongKong CarCam」，惹來討論。



事發於深水埗耀東街。從片段可見，拍片司機正尋找泊位，一名黑衣女站在一個空置的街邊泊位內，司機嘗試倒後入位泊車。黑衣女即時上前攔截，並稱「有人㗎」。拍片司機回應「咩呀」，他身邊的老婆亦忍不住口：「冇得人肉霸位呀！」拍片者之後安撫老婆情緒：「唔好嘈呀，老婆。」



其後，黑衣女解釋：「喺度啦，兜個圈咋」。此時，一輛白色貨Van緩緩從街口駛進，唯拍片司機沒有理會，繼續泊車。白色貨Van見狀，加速入位，而拍片車輛則停在了貨Van的車頭位置。片段至此完結。



有網民認為，拍片司機「慢咗」，應該快快駛入泊位：「一早要後入左先！」亦有人直斥黑衣女：「有爺生冇乸教嘅人先會人肉霸位。」惟有人則認為是小事：「唔好放上小心駕駛呀，小事唔好搞大。」



網民有話說

Chan Tee Chun：1823

張錦榮：誰大誰惡誰正確

Wai Lun：泊位好小事姐，唔好放上小心駕駛呀，小事唔好搞大



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