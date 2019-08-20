修例風波：將香港與中美貿易談判扯關係　官媒斥太天真

美國總統特朗普日前將香港修訂《逃犯條例》風波與中美貿易談判扯上關係，官媒周二（20日）發表評論文章指，兩者性質完全不同，背後目的顯然不懷好意，也打錯了算盤，形容想法「太天真」。



官媒發表以「拿香港事務要挾經貿談判，美國政客別做夢了」為題的社評，直指一些美國政客連日來大打香港牌，妄想將中美經貿磋商與香港亂局掛鈎，表明香港事務純屬中國內政，與中美經貿磋商性質完全不同，斥責這些美國政客手伸得太長，為骯髒目的連道義與公理也不要。



評論認為，美方的言行不但無助中美經貿磋商，更可能惡化磋商前景，若他們認為一打香港牌中方就退讓，此想法「太天真了」，直言中國有信心反擊，直言「打得一拳開，免得百拳來」，又調侃美國政客只要稍有自知之明，會發現自身的醜態和軟肋，呼籲他們應正視現實，不要與亂港分子勾肩搭背，別再說三道四。



另有官媒評論指出，近日不少涉嫌暴動罪的香港激進暴力分子，在法庭應訊後隨即以頗低的「代價」獲准保釋，認為是造成他們橫行霸道、禍港不斷原因之一，並引述香港政法界人士指出，暴動罪屬嚴重犯罪，對社會有重大危害，呼籲香港司法機構嚴懲肆意踐踏法治、嚴重危害社會的激進暴力分子，以回應社會止暴制亂的期望。